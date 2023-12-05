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Футболисты «Рубина» сыграли с «Динамо» в не согласованной РПЛ форме

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что игроки казанского «Рубина» провели матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» в несогласованной форме.
Футболисты «Рубина» сыграли с «Динамо» в не согласованной РПЛ форме
  • РИА Новости

«Рассмотрим несоответствие согласованной игровой формы команды «Рубина». Это значит, команда должна была сыграть в другой форме. РПЛ не согласовала зелёную. Это нарушение трёх пунктов регламента», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Встреча проходила на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

После 17 туров РПЛ казанская команда набрала 25 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Бело-голубые с 31 баллом располагаются на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что «Динамо» обыграло «Рубин» в матче 17-го тура РПЛ.

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