Metaratings: «Спартак» готов отпустить Мозеса зимой, если поступит предложение
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Красно-белые готовы выслушать предложения в зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.
32-летний нигериец выступает за «Спартак» с июля 2021 года после перехода из «Челси».
На счету Мозеса десять голов и десять результативных передач в 78 матчах за московскую команду. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €2 млн. Соглашение футболиста рассчитано до июня 2024 года.
Ранее агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к его клиенту.