Metaratings: «Спартак» готов отпустить Мозеса зимой, если поступит предложение

Столичный «Спартак» будет готов отпустить по обоюдному соглашению полузащитника Виктора Мозеса.

Красно-белые готовы выслушать предложения в зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

32-летний нигериец выступает за «Спартак» с июля 2021 года после перехода из «Челси».

На счету Мозеса десять голов и десять результативных передач в 78 матчах за московскую команду. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €2 млн. Соглашение футболиста рассчитано до июня 2024 года.

Ранее агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к его клиенту.