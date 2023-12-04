Дудакова: SHAMAN поблагодарил, что я выбрала его песню

Российский боец Виктория Дудакова рассказала, почему выбрала песню исполнителя SHAMAN для выхода на турнире UFC 294.

«Я слушала её и перед предыдущим боем. Плюс я молодая, а это относительно новая песня. Потом он прислал мне цветы. Даже позвонил и поблагодарил, что я выбрала его песню», — цитирует девушку kp.ru.

Напомним, что спортсменка вышла на бой под композицию «Я русский» в исполнении SHAMAN. На турнире она нанесла поражение американке Джин Ю Фрей единогласным решением судей. Для неё эта победа стала восьмой в карьере в смешанных единоборствах.

Ранее сообщалось, что Дудакова поблагодарила певца за цветы.