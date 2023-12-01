Гафин: не могу назвать главное достижение «Динамо» в 2023 году — наша сила в движении

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подвёл итоги работы клуба в 2023 году.

«Честно скажу: не могу назвать главное достижение «Динамо» в 2023 году, так как я уверен, что у нас ещё всё впереди. Поэтому опишу нынешнее состояние клуба тремя словами: сила в движении! Мы и дальше будем нацелены на открытый диалог с медиа и болельщиками, развиваться в коммерческом плане. Могу заверить, что в 2024 году все поклонники «Динамо» увидят гораздо больше интересных проектов и смогут принять участие в активностях клуба. И надеюсь, результаты команды тоже не подкачают», — заявил Гафин RT.

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