Федерация бадминтона России оспорит приостановку членства в BWF

Национальная федерация бадминтона России (НФБР) будет пытаться оспорить приостановку членства во Всемирной федерации бадминтона (BWF).

«Мы, безусловно, будем доказывать несправедливость этого решения всеми законными способами», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Сообщалось, что решение, принятое на заседании совета 11 ноября, связано с включением в юрисдикцию НФБР федераций ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

При этом бадминтонистам с российским паспортом по-прежнему разрешено участвовать в турнирах в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее председатель совета НФБР Андрей Антропов оценил шансы российских бадминтонистов попасть на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.