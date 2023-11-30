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Федерация бадминтона России оспорит приостановку членства в BWF

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Национальная федерация бадминтона России (НФБР) будет пытаться оспорить приостановку членства во Всемирной федерации бадминтона (BWF).

«Мы, безусловно, будем доказывать несправедливость этого решения всеми законными способами», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Сообщалось, что решение, принятое на заседании совета 11 ноября, связано с включением в юрисдикцию НФБР федераций ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

При этом бадминтонистам с российским паспортом по-прежнему разрешено участвовать в турнирах в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее председатель совета НФБР Андрей Антропов оценил шансы российских бадминтонистов попасть на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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