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«Спартак» уступил «Куньлуню» в матче КХЛ

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«Спартак» потерпел поражение от «Куньлуня» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Спартак» уступил «Куньлуню» в матче КХЛ
  • РИА Новости

Игра на «Арене Мытищи» в Подмосковье завершилась со счётом 5:3 в пользу команды Виктора Игнатьева.

В составе победителей шайбы забросили Райан Меркли (2-я минута), Девин Броссо (13-я), Люк Локхарт (37-я, 46-я), Цзян Фу (59-я). У проигравших отличился Павел Порядин (48-я), Даниэль Усманов (52-я), Максим Цыплаков (55-я).

«Спартак» с 51 очком лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» (31) занимает девятое место.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» уверенно победил «Ладу» в КХЛ.

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