Непомнящий сыграл вничью в седьмой партии подряд на этапе Grand Chess Tour
- РИА Новости
Партия, в которой 33-летний россиянин играл чёрными фигурами, завершилась после 37-го хода.
Таким образом, гроссмейстер сыграл седьмую ничью кряду и с 3,5 баллами занимает четвёртое место в таблице. На первой строчке располагается американец Фабиано Каруана, набравший 4,5 балла.
В следующем туре Непомнящий встретится с нидерландцем Анишем Гири.
Ранее сообщалось, что Непомнящий сыграл вничью с французом Алирезой Фирузджей на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе.