Непомнящий сыграл вничью в седьмой партии подряд на этапе Grand Chess Tour

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Уэсли Со в седьмой партии пятого этапа серии Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США).

Партия, в которой 33-летний россиянин играл чёрными фигурами, завершилась после 37-го хода.

Таким образом, гроссмейстер сыграл седьмую ничью кряду и с 3,5 баллами занимает четвёртое место в таблице. На первой строчке располагается американец Фабиано Каруана, набравший 4,5 балла.

В следующем туре Непомнящий встретится с нидерландцем Анишем Гири.

Ранее сообщалось, что Непомнящий сыграл вничью с французом Алирезой Фирузджей на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе.