Шунин признался, что не вёл подсчёт своих матчей за «Динамо»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал то, что он сравнялся с легендарным Львом Яшиным по числу матчей в составе московской команды.

«Это очень крутая цифра. Если честно, я забыл об этом и не вёл подсчёт. Но это круто — сыграть так много матчей за свой любимый клуб. Надеюсь, будут ещё», — цитирует Шунина «Матч ТВ».

Голкипер вышел на поле в первом четвертьфинальном матче Кубка России Пути РПЛ с «Зенитом» (1:0). Для него эта игра стала 358-й в составе бело-голубых.

По этому показателю он сравнялся с легендарным Львом Яшиным. Теперь они делят третье место по количеству матчей за клуб. Лидером является Александр Новиков — 395 игр. На второй позиции расположился Александр Маховиков (363).

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что Шунину следует дорожить своим достижением по количеству матчей за «Динамо».