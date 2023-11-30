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Шунин признался, что не вёл подсчёт своих матчей за «Динамо»

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Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал то, что он сравнялся с легендарным Львом Яшиным по числу матчей в составе московской команды.
Шунин признался, что не вёл подсчёт своих матчей за «Динамо»
  • РИА Новости

«Это очень крутая цифра. Если честно, я забыл об этом и не вёл подсчёт. Но это круто — сыграть так много матчей за свой любимый клуб. Надеюсь, будут ещё», — цитирует Шунина «Матч ТВ».

Голкипер вышел на поле в первом четвертьфинальном матче Кубка России Пути РПЛ с «Зенитом» (1:0). Для него эта игра стала 358-й в составе бело-голубых. 

По этому показателю он сравнялся с легендарным Львом Яшиным. Теперь они делят третье место по количеству матчей за клуб. Лидером является Александр Новиков — 395 игр. На второй позиции расположился Александр Маховиков (363).

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что Шунину следует дорожить своим достижением по количеству матчей за «Динамо».

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