Червиченко: отсутствие Джикии — главный фактор нестабильной игры «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос о частых удалениях футболистов красно-белых в последних матчах.

«Защитники «Спартака» просто не успевают за нападающими противника, из-за чего у них нет надёжности в обороне. Отсюда и возникает необходимость нарушать правила, и зачастую эти фолы заканчиваются красными карточками. Без Джикии никто не расставляет футболистов и не командует их действиями на поле. Отсутствие Георгия — это самый главный фактор в нестабильности игры красно-белых и результатах команды», — заявил Червиченко RT.

Ранее Червиченко заявил, что «Оренбургу» помогает побеждать искусственное поле.