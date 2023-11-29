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Савченко: Сухой правильно удалил Рябчука в матче «Оренбурга» и «Спартака» в Кубке России

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Бывший судья Международной федерации футбола (ФИФА) Юрий Савченко высказался о решении арбитра Алексея Сухого показать красную карточку защитнику «Спартака» Олегу Рябчуку в первом четвертьфинальном матче Кубка России Пути РПЛ с «Оренбургом».
Савченко: Сухой правильно удалил Рябчука в матче «Оренбурга» и «Спартака» в Кубке России
  • Gettyimages.ru

«Алексей Сухой принимал сегодня абсолютно правильные решения во всех сложных эпизодах в матче «Оренбурга» со «Спартаком». Он верно показал красную карточку Олегу Рябчуку. Футболист ударил по левой ноге полузащитника хозяев Юрия Ковалёва, лишив того явной возможности забить гол.

Полагаю, что хорошее судейство было связано с приездом на игру Милорада Мажича, который хотел посмотреть за работой Сухого. Наконец-то в его департаменте начинают осознавать важность игр с повышенным риском. Присутствие авторитетного инспектора на матчах РПЛ крайне необходимо, тем более когда идут жалобы от команд на судейство», — заявил Савченко RT.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» в большинстве обыграл «Спартак» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

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