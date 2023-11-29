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Загидуллина: Монсон — патриот России больше, чем многие

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Олимпийская чемпионка по фехтованию на рапирах Аделина Загидуллина высказала мнение о бойце смешанных единоборств Джеффе Монсоне.

«Джефф Монсон работает со мной в одном комитете законодательного собрания Башкортостана. Он патриот России больше, чем многие. У него такая идея, что спорт — это номер один для воспитания детей, поэтому ему хочется открыть как можно больше школ. Сейчас у него в Башкирии уже 26 школ, но он мечтает довести их число до ста», — цитирует Загидуллину РИА Новости.

Она также подчеркнула, что учреждения являются бесплатными. По её словам, Монсон активно занимается изучением русского языка.

52-летний боец родился в США. В 2018 году он получил российское гражданство.

На его счету 61 победа, 26 поражений и одна ничья в 88 боях.

Ранее Монсон сообщил о переносе поединка с Тактаровым с декабря на февраль.

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