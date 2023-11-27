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Генменеджер «Коламбуса» подтвердил, что Воронков тоскует по России

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Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен рассказал, что российский форвард Дмитрий Воронков скучает по родине.

«Это нормально для молодого игрока — скучать по родине. Мы работаем по этому вопросу. Он со всеми ладит, у него по-настоящему хороший характер. Мы хотим его познакомить с россиянами из Коламбуса. Планируем связаться с бывшим защитником команды Фёдором Тютиным, если он захочет, он до этого помог нам с Марченко», — цитирует Кекяляйнена The Athletic.

По информации Metaratings, вариант с возвращением в Россию игрок рассматривает лишь в том случае, если его отправят в АХЛ.

В нынешнем сезоне Воронков провёл 15 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 9 (3 + 6) очков.

Воронков был выбран «Коламбусом» на драфте-2019 под общим 114-м номером. До этого он выступал за казанский «Ак Барс».

Ранее Свечников признан первой звездой матча с «Коламбусом».

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