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Кириенко: матчевая встреча «Динамо» — ЦСКА является классикой российского спорта

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко высказалась о встрече обществ ЦСКА и «Динамо».
Кириенко: матчевая встреча «Динамо» — ЦСКА является классикой российского спорта
  • Gettyimages.ru

«Матчевая встреча «Динамо» — ЦСКА является классикой советского и российского спорта. Боксёрское противостояние прошло ещё в феврале 1941 года. Нынешняя встреча посвящена столетнему юбилею обществ, мы отдаём дань родоначальникам бокса и нашим ветеранам», — приводит слова Кириенко пресс-служба Федерации бокса России.

Она также подчеркнула, что одной из основных задач является подготовить смену поколений.

«Спортсмены ЦСКА и «Динамо» всегда были бок о бок, мы уверены, что эта встреча будет способствовать укреплению связей между клубами различных видов спорта. Суть этого мероприятия заключается в слогане Федерации бокса России — «бокс объединяет», — добавила Кириенко.

На ринг «ВТБ Арены» выйдут ведущие российские боксёры, а почётными гостями станут известные и заслуженные спортсмены, деятели искусства, популярные музыкальные исполнители и блогеры.

Событие носит название «Матч века». Оно посвящено 100-летнему юбилею «Динамо» и ЦСКА. Прошёл почти век с момента первой матчевой встречи команд. Зрители увидят семь поединков в олимпийских весовых категориях, а также шоу и концертную программу.

Ранее российский боксёр Липинец единогласным решением судей уступил Ривере в Лас-Вегасе.

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