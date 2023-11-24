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Тен Хаг опроверг слухи о конфликте с Вараном

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о возможном конфликте с защитником Рафаэлем Вараном.
Тен Хаг опроверг слухи о конфликте с Вараном
  • AP
  • © Jon Super

«Я не знаю, о чём вы говорите. Это слухи. Рафаэль — важный игрок для нас, но внутри команды существует конкуренция, которая должна быть в таком топ-клубе, как наш», — цитирует тен Хага Manchester Evening News.

Варан может продолжить карьеру в «Баварии».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях, трансфер будет зависеть от готовности игрока пойти на снижение заработной платы. «Манчестер Юнайтед» при этом будет рассматривать исключительно продажу 30-летнего футболиста.

14 августа 2021 года Варан подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне футболист провёл за «красных дьяволов» 12 матчей во всех турнирах и забил один мяч. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» хочет подписать Гризманна.

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