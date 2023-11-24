Шавло считает, что Джикия и Соболев не выйдут в старте «Спартака» в матче с «Балтикой»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением, стоит ли ожидать появления защитника и капитана команды Георгия Джикии, а также нападающего Александра Соболева в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием «Балтики» и красно-белых.

«Я сомневаюсь, что Георгий Джикия и Александр Соболев выйдут в стартовом составе на матч. Возможно, они выйдут на замену. В «Спартаке» достаточно большая конкуренция среди центральных защитников. К тому же надо точно знать, восстановился ли Георгий полностью. Тренировки в общей группе — это одно, а вот сможет ли он играть в полную силу?» — заявил Шавло RT.

По его мнению, «Спартак» выглядит сильнее, когда Соболев выходит в стартовом составе.

«Что касается Соболева, последние матчи команды показали, что «Спартак» может играть без него. Как сумели прийти к такому решению? Стали выпускать пять атакующих футболистов, которые способны играть низом и обыгрывать соперника, создавая возможность забить. Но я бы не стал говорить, что команде лучше без Александра: он её лучший бомбардир и с ним красно-белые выглядят сильнее», — добавил он.

Ранее Шавло поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ с «Балтикой».