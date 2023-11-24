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Алдонин назвал обоснованной критику в адрес Карраскаля в ЦСКА

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Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от игры полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля против своей бывшей команды в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием красно-синих и бело-голубых.
Алдонин назвал обоснованной критику в адрес Карраскаля в ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Конечно, Карраскаль может провести хороший матч. После такого ухода из ЦСКА желание взять реванш вполне объяснимо. Но вся критика в его адрес была обоснованной. Он приехал в клуб одним из самых креативных и перспективных игроков, а то, что произошло с ним дальше, трудно объяснить. Качество игры заметно упало.

Ему надо сперва разобраться в себе, а не искать причины в других, говоря, что его намеренно не ставили в стартовый состав или недооценивали. Пока игра Хорхе в «Динамо» совершенно не впечатляет», — заявил Алдонин RT.

Ранее бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча с ЦСКА.

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