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Вяльбе: молодые девушки не дадут Степановой долго почивать на лаврах

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу Вероники Степановой в гонке с раздельным стартом свободным стилем в рамках первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Тёи (Хакасия).
Вяльбе: молодые девушки не дадут Степановой долго почивать на лаврах
  • РИА Новости

«Жаль, что сегодня не было Натальи Терентьевой. Мне кажется, что и самой Веронике было бы интересно понять, в какой она сейчас форме. Но я думаю, что молодые девушки не дадут Веронике долго почивать на лаврах», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Степанова преодолела 10 км за 24 минуты 25,9 секунды.

Второй с отставанием в 30,2 секунды финишировала Алина Пеклецова. Третьей стала Мария Истомина (+54,8).

Ранее Большунов выиграл гонку с раздельным стартом свободным стилем на Кубке России.

 

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