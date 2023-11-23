Вяльбе: молодые девушки не дадут Степановой долго почивать на лаврах

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу Вероники Степановой в гонке с раздельным стартом свободным стилем в рамках первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Тёи (Хакасия).

«Жаль, что сегодня не было Натальи Терентьевой. Мне кажется, что и самой Веронике было бы интересно понять, в какой она сейчас форме. Но я думаю, что молодые девушки не дадут Веронике долго почивать на лаврах», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Степанова преодолела 10 км за 24 минуты 25,9 секунды.

Второй с отставанием в 30,2 секунды финишировала Алина Пеклецова. Третьей стала Мария Истомина (+54,8).

Ранее Большунов выиграл гонку с раздельным стартом свободным стилем на Кубке России.