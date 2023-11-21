Глава NHLPA рассказал, почему Россию могут не допустить к Кубку мира в 2025 году

Глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш подтвердил, что сборная России с большой долей вероятности не выступит на Кубке мира в 2025 году.

«Скорее всего, они не сыграют. Речь идёт о более серьёзной проблеме. Есть федерации, которые не разрешают своим игрокам участвовать в турнире с россиянами», — цитирует Уолша Daily Faceoff.

По информации СМИ, на турнире сыграют четыре или шесть стран. Вероятнее всего, это будут Канада, США, Швеция и Финляндия.

Отмечается, что Канада и США могут провести матчи в Северной Америке, а Швеция и Финляндия сыграют за границей. Соревнования продлятся неделю.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею не примет участия в Кубке мира в 2025 году.