RT в Telegram
Подпишись

«Оттава» победила «Миннесоту» в матче НХЛ в Стокгольме

Короткая ссылка
«Оттава» победила «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошёл в Стокгольме.
«Оттава» победила «Миннесоту» в матче НХЛ в Стокгольме
  • globallookpress.com
  • © Claudio Bresciani/Keystone Press Agency

В основное время шайбы забросили Марко Росси из «Миннесоты» и Эрик Бреннстрём из «Оттавы».

В серии буллитов сильнее оказалась «Оттава».

Россиянин Кирилл Капризов не отметился результативными действиями.

«Оттава» набрала 16 очков и занимает 12-е место в таблице Восточной конференции. В активе «Миннесоты» 13 очков и 12-я позиция в Западной конференции.

Ранее сообщалось, что Кузнецов пропустит матч с «Коламбусом» из-за болезни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить