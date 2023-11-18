«Оттава» победила «Миннесоту» в матче НХЛ в Стокгольме

«Оттава» победила «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошёл в Стокгольме.

В основное время шайбы забросили Марко Росси из «Миннесоты» и Эрик Бреннстрём из «Оттавы».

В серии буллитов сильнее оказалась «Оттава».

Россиянин Кирилл Капризов не отметился результативными действиями.

«Оттава» набрала 16 очков и занимает 12-е место в таблице Восточной конференции. В активе «Миннесоты» 13 очков и 12-я позиция в Западной конференции.

Ранее сообщалось, что Кузнецов пропустит матч с «Коламбусом» из-за болезни.