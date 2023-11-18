Хавронина: на Гран-при в Самаре бабушки подошли и просили автографы

Ирина Хавронина, выступающая в паре с Дэвидом Нарижным, рассказала, как публика на этапе Гран-при в Самаре приняла их.

«Публика здесь очень громкая, все поддерживают. Выходили с тренировки, бабушки к нам подошли, просили автографы. Вообще, очень тепло нас приняли здесь», — приводит слова Хаврониной «Матч ТВ».

После ритм-танца Хавронина и Нарижный занимают второе место. За прокат они набрали 80,60 балла.

Лидируют Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (84,27).

Ранее сообщалось, что Ксения Синицына победила в короткой программе на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре.