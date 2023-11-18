Фьюри: мне заплатили около 50 млн за бой с Нганну

Британский боксёр Тайсон Фьюри назвал свой гонорар за бой с Фрэнсисом Нганну.

«Смог ли я забыть бой с Нганну? Мне только что заплатили около 50 млн. Думаю о покупке суперъяхты, самолёта или объекта недвижимости», — приводит слова Фьюри Queensberry Promotions.

Фьюри нанёс поражение Нганну раздельным решением судей в поединке 29 октября в Эр-Рияде. При этом камерунец отправил британца в нокдаун в середине поединка.

Ранее сообщалось, что Леннокс Льюис считает, что Фрэнсис Нганну не заслужил поражения в поединке с Тайсоном Фьюри.