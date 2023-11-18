Фьюри: мне заплатили около 50 млн за бой с Нганну
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«Смог ли я забыть бой с Нганну? Мне только что заплатили около 50 млн. Думаю о покупке суперъяхты, самолёта или объекта недвижимости», — приводит слова Фьюри Queensberry Promotions.
Фьюри нанёс поражение Нганну раздельным решением судей в поединке 29 октября в Эр-Рияде. При этом камерунец отправил британца в нокдаун в середине поединка.
Ранее сообщалось, что Леннокс Льюис считает, что Фрэнсис Нганну не заслужил поражения в поединке с Тайсоном Фьюри.