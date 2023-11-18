Фигуристка Синицына рассказала, что готовилась к турниру в Самаре только полторы недели

Российская фигуристка Ксения Синицына высказалась о своей победе в короткой программе на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре.

«Неделю после выхода на лёд я просто каталась — без прыжков, только вращения на левой ноге. Первое время была в шатком режиме и только полторы недели назад начала активно готовиться к Самаре», — цитирует Синицыну РИА Новости.

За прокат она получила 73,77 балла.

Второй идёт Дарья Садкова (72,93). Замыкает тройку Майя Хромых (66,69).

Ранее стало известно, что Гуменник выиграл короткую программу на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре.