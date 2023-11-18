RMC Sport: Мбаппе отказался от бонуса €80 млн в ПСЖ
- Gettyimages.ru
- © Catherine Steenkeste
Как сообщает RMC Sport, 24-летний француз договорился с «Пари Сен-Жермен» о том, что не получит €80 млн, которые были предусмотрены в виде различных бонусов.
По информации источника, парижский клуб по-прежнему хочет продлить с нападающим контракт, который истекает летом 2024 года.
В нынешнем сезоне Мбаппе забил 15 голов и отдал одну голевую передачу в 15 матчах за ПСЖ во всех турнирах.
Ранее Мбаппе не стал отвечать на вопрос о продлении контракта с ПСЖ.