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RMC Sport: Мбаппе отказался от бонуса €80 млн в ПСЖ

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отказался от многомиллионных бонусов в парижском клубе.
RMC Sport: Мбаппе отказался от бонуса €80 млн в ПСЖ
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Steenkeste

Как сообщает RMC Sport, 24-летний француз договорился с «Пари Сен-Жермен» о том, что не получит €80 млн, которые были предусмотрены в виде различных бонусов.

По информации источника, парижский клуб по-прежнему хочет продлить с нападающим контракт, который истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 15 голов и отдал одну голевую передачу в 15 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Ранее Мбаппе не стал отвечать на вопрос о продлении контракта с ПСЖ.

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