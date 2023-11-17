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Мбаппе признался, что в ночь финала ЧМ-2022 он проиграл не только матч, но и ЗМ

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Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высказался об итогах премии лучшему игроку «Золотого мяча».
Мбаппе признался, что в ночь финала ЧМ-2022 он проиграл не только матч, но и ЗМ
  • Gettyimages.ru

«В ночь на 18 декабря я понял, что проиграл не только чемпионат мира, но и «Золотой мяч». Месси заслужил его», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

В финале чемпионата мира в Катаре Франция в серии послематчевых пенальти уступила Аргентине. Мбаппе оформил в матче хет-трик, а Лионель Месси — дубль.

По итогам голосования премии «Золотой мяч» награда досталась аргентинцу.

Ранее сообщалось, что «Бавария» может подписать Мбаппе в качестве свободного агента.

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