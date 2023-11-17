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ФИА проверит все люки на трассе Гран-при в Вегасе после досрочного завершения практики

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Международная автомобильная федерация (ФИА) проверит все люки на трассе Гран-при Лас-Вегаса после досрочного завершения первой практики.
ФИА проверит все люки на трассе Гран-при в Вегасе после досрочного завершения практики
  • AP

Тренировка завершилась после того, как из-за дорожного люка повреждения получили болиды Карлоса Сайнса и Эстебана Окона.

«Было обнаружено, что во время первой тренировки не выдержал бетонный каркас вокруг крышки дорожного люка. ФИА начинает проверять все люки», — говорится в заявлении.

Вторая практика состоится 17 ноября в 11:00 мск.

Ранее Макс Ферстаппен прокомментировал церемонию открытия Гран-при в Вегасе (США).

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