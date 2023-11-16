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Игрок 2DROTS Ослоновский назвал перспективными матчи медиакоманд с профессионалами

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Нападающий 2DROTS Владислав Ослоновский высказался о товарищеских матчах с профессиональными клубами.
Игрок 2DROTS Ослоновский назвал перспективными матчи медиакоманд с профессионалами
  • Gettyimages.ru
  • © Alan Thornton

«У клубов есть руководство и спонсоры, люди, которые работают в отделе маркетинга и отвечают за всё это. У всех к этому разное отношение. Я считаю, что это перспективная история.

Любой способ привести людей на трибуны — это хорошо. Если пришли 15 000 человек на стадион, которые не ходят на ЦСКА и «Динамо», это же круто. Я реально верю, что это принесёт результат», — заявил Ослоновский RT.

Ранее главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка сообщил, что сыграет в товарищеском матче с 2DROTS.

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