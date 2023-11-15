ESPN: Овечкин может стать 11-м хоккеистом, введённым в Зал славы без ожидания

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может быть введён в Зал хоккейной славы сразу после окончания карьеры.

Об этом сообщает журналист ESPN Грег Вышински.

В Зал славы хоккеист может войти только через три года после завершения карьеры. Последним из 10 игроков, кто вошёл в Зал славы сразу после окончания карьеры, был канадский нападающий Уэйн Гретцки.

На данный момент на счету россиянина 826 голов. До повторения рекорда Гретцки (894) по шайбам в НХЛ Овечкину осталось забить ещё 70.

Ранее сообщалось, что Павел Буре считает хорошими шансы Овечкина обойти Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ.