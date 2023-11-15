Ралли «Шёлковый путь» пройдёт по территории России, Монголии и Китая в 2024 году

Международное ралли «Шёлковый путь» в 2024 году пройдёт по территории России, Монголии и Китая.

14-е издание мероприятия стартует 5 июля в Томске и финиширует 15 июля в китайском Хоргосе, сообщается но официальном сайте соревнований.

Маршрут гонки протяжённостью около 5,5 тыс. км пройдёт через Барнаул, Горно-Алтайск, Кош-Агач и монгольский Ховд.

В 2023 году «Шёлковый путь» проходил с 6 по 15 июля.

Ранее пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал первым представителем Нидерландов, появившимся на сольной обложке журнала Time за 57 лет.