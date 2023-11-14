«Автомобилист» обыграл «Адмирал» и поднялся на третье место на Востоке

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила на «Фетисов Арене» во Владивостоке и завершилась со счётом 3:0.

У гостей шайбы забросили Брукс Мэйсек, Кёртис Волк и Стефан Да Коста.

После 33 игр «Автомобилист» набрал 40 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» с 19 баллами располагается на последней, 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА победил нижнекамский «Нефтехимик» в КХЛ.