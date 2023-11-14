«Автомобилист» обыграл «Адмирал» и поднялся на третье место на Востоке
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Встреча проходила на «Фетисов Арене» во Владивостоке и завершилась со счётом 3:0.
У гостей шайбы забросили Брукс Мэйсек, Кёртис Волк и Стефан Да Коста.
После 33 игр «Автомобилист» набрал 40 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» с 19 баллами располагается на последней, 12-й строчке.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА победил нижнекамский «Нефтехимик» в КХЛ.