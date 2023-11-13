Терещенко: Панарина можно назвать одним из лучших российских игроков в НХЛ

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил результативность нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в текущем сезоне.

«Всё зависит от партнёров и команды. Надеюсь, что он сможет так продолжать весь сезон. Его ценят за то, что он умеет и забивать, и отдавать. Он понимает хоккей, понимает игру. Панарина можно назвать одним из лучших российских игроков лиги. Он светлая голова с хорошим пониманием хоккея», — цитирует Терещенко «Спорт-Экспресс».

Встреча в Нью-Йорке на стадионе «Медисон-сквер-гарден» завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

В составе победителей двумя результативными передачами отметился российский нападающий Артемий Панарин. Таким образом, он продлил результативную серию в НХЛ до 14 матчей. На его счету 24 (8 + 16) очка в 14 играх.

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