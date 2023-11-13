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Бобровский помог «Флориде» переиграть «Чикаго» в матче НХЛ

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«Флорида Пантерз» переиграла «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Санрайзе завершилась со счётом 4:3.

У победителей дубль оформил Сэм Райнхарт (12-я, 28-я минуты), по шайбе забросили Оливер Экман-Ларссон (первая) и Картер Верхаге (43-я). Российский вратарь Сергей Бобровский отразил в матче 22 броска из 25. Защитник Дмитрий Куликов результативными действиями не отметился. 

В «Чикаго» дублем отметился Коннор Бедард (20-я, 29-я), также гол на счету Джейсона Дикинсона (восьмая). Россиянин Никита Зайцев провёл на льду 11:59.

Ранее российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич был признан третьей звездой дня в НХЛ.

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