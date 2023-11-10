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Новый стадион «Факела» в Воронеже сдадут к 1 июня 2024 года

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Стало известно, когда будет сдан новый стадион футбольного клуба «Факела» в Воронеже.
Новый стадион «Факела» в Воронеже сдадут к 1 июня 2024 года
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«На днях футбольное поле на стадионе оснастили системой подогрева. По всей площадке уложили 37 км труб под газоном. Это поможет команде играть на качественном поле в течение всего года. Приняли решение сдать стадион к 1 июня 2024 года», — сообщил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В настоящее время клуб выступает на Центральном стадионе профсоюзов, который был открыт в 1930 году и являлся домашней ареной воронежской команды во все сезоны выступления клуба в высшем дивизионе отечественного футбола. Арена вмещает 19 845 зрителей.

«Факел» занимает десятую строчку в таблице чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) с 18 очками. 11 ноября команда сыграет со столичным ЦСКА в рамках 15-го тура чемпионата России.

Ранее РПЛ объявила имена претендентов на награду лучшему тренеру октября.

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