Осинькин признался, что «Крылья» испытывали кадровые проблемы

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сообщил, что команда справляется с кадровыми трудностями.

«В команде вполне нормальное настроение. У нас были проблемы с полузащитниками. Как минимум Фернандо возвращается, вот‑вот вернётся с лечения на днях Бабкин. Нам будет легче собирать полноценную обойму, — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

«Крылья Советов» имеют в активе 22 очка и располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует «Краснодар» (31).

Следующий матч самарская команда проведёт с «Уралом».

Ранее РПЛ представила расписание матчей с 16-го по 18-й тур.