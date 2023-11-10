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Осинькин признался, что «Крылья» испытывали кадровые проблемы

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сообщил, что команда справляется с кадровыми трудностями.
Осинькин признался, что «Крылья» испытывали кадровые проблемы
  • РИА Новости
  • © Виталий Невар

«В команде вполне нормальное настроение. У нас были проблемы с полузащитниками. Как минимум Фернандо возвращается, вот‑вот вернётся с лечения на днях Бабкин. Нам будет легче собирать полноценную обойму, — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

«Крылья Советов» имеют в активе 22 очка и располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует «Краснодар» (31).

Следующий матч самарская команда проведёт с «Уралом».

Ранее РПЛ представила расписание матчей с 16-го по 18-й тур.

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