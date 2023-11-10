RT в Telegram
Подпишись

Лунёв надеется сыграть за сборную России, несмотря на травму

Короткая ссылка
Вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв высказался о своей травме, которую получил во время матча Лиги Европы с «Байером».
Лунёв надеется сыграть за сборную России, несмотря на травму
  • AFP
  • © TOFIK BABAYEV

«Конечно, неприятно. Но, надеюсь, будет не всё так серьёзно и к следующим играм восстановлюсь. И за сборную ещё рассчитываю сыграть, конечно. Это же не последний сбор», — цитирует Лунёва Sport24.

Напомним, что футболист получил повреждение в матче Лиги Европы с «Байером». Голкипер был заменён на 85-й минуте. Россиянина заменил Лука Гугешашвили.

Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу «Байера».

Ранее главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов высказался о травме Лунёва.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить