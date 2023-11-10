Лунёв надеется сыграть за сборную России, несмотря на травму
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«Конечно, неприятно. Но, надеюсь, будет не всё так серьёзно и к следующим играм восстановлюсь. И за сборную ещё рассчитываю сыграть, конечно. Это же не последний сбор», — цитирует Лунёва Sport24.
Напомним, что футболист получил повреждение в матче Лиги Европы с «Байером». Голкипер был заменён на 85-й минуте. Россиянина заменил Лука Гугешашвили.
Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу «Байера».
Ранее главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов высказался о травме Лунёва.