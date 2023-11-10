Лунёв надеется сыграть за сборную России, несмотря на травму

Вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв высказался о своей травме, которую получил во время матча Лиги Европы с «Байером».

«Конечно, неприятно. Но, надеюсь, будет не всё так серьёзно и к следующим играм восстановлюсь. И за сборную ещё рассчитываю сыграть, конечно. Это же не последний сбор», — цитирует Лунёва Sport24.

Напомним, что футболист получил повреждение в матче Лиги Европы с «Байером». Голкипер был заменён на 85-й минуте. Россиянина заменил Лука Гугешашвили.

Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу «Байера».

Ранее главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов высказался о травме Лунёва.