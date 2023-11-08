Сёмин назвал слухами информацию о возвращении Алексея Миранчука в «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном возвращении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в столичный клуб на правах аренды.

«Локомотив» хочет взять Миранчука в аренду зимой? Все эти новости — слухи, которые вбрасывают агенты. А мы должны всё это комментировать, и создаётся совершенно другая ситуация. К агентам по этим вопросам обращайтесь», — цитирует Сёмина Metaratings.ru.

По информации «РБ Спорт», москвичи планируют арендовать игрока у итальянского клуба в зимнее трансферное окно. Отмечается, что сам Миранчук рассчитывает остаться в Европе.

В сезоне-2023/24 россиянин принял участие в четырёх матчах команды во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года.

Ранее в «Аталанте» опровергли возможный переход Алексея Миранчука в «Локомотив».