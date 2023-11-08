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Министр спорта Украины подал заявление об отставке

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Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт может в скором временим покинуть свой пост.
Министр спорта Украины подал заявление об отставке
  • Gettyimages.ru

«В Верховную раду поступило заявление министра молодёжи и спорта Украины об отставке. Заявление будет рассмотрено в ближайшее время», — написал Стефанчук в социальных сетях. 

Немногим ранее Гутцайт дал понять, что намерен сосредоточиться на работе в Национальном олимпийском комитете Украины.

Гутцайт является олимпийским чемпионом по фехтованию в составе сборной СССР. Заслуженный мастер спорта Советского Союза руководит Минспортом с марта 2020 года.

Ранее сообщалось, что Украина снимется с Олимпиады, если России разрешат выступать под своим флагом.

 

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