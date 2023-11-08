Глушаков заявил, что в тренерской карьере будет похож на Карпина

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков предположил на кого будет похож в тренерской карьере.

«Каким я буду тренером? Надо сначала игрока в себе убить, но мне кажется, что я буду как плюс-минус Карпин. За режим, за всё подряд, ну честно. Мне нравится его подход к делу, его эмоции, как он общается с футболистами», — сказал Глушаков в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

20 сентября стало известно, что 36-летний футболист подписал контракт с костромским «Спартаком». Также чемпион России в составе московского «Спартака» играет за клуб Медийной футбольной лиги «Броук Бойз».

Ранее Глушаков предположил, когда руководство клуба отправит в отставку Гильермо Абаскаля.