«Аль-Иттихад» отправил Нуну в отставку с поста главного тренера

Саудовский «Аль-Иттихад» объявил об отставке португальца Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера.

Как сообщается на странице саудовского клуба в социальной сети X, отставка 49-летнего португальца связана с неудовлетворительными результатами команды.

Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен ассистент Нуну саудовец Хассан Халифа.

После 12 туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» с 21 очком занимает шестое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» разгромил «Аль-Фейх» и вышел в четвертьфинал Кубка Саудовской Аравии.