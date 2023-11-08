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«Аль-Иттихад» отправил Нуну в отставку с поста главного тренера

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Саудовский «Аль-Иттихад» объявил об отставке португальца Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера.
«Аль-Иттихад» отправил Нуну в отставку с поста главного тренера
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на странице саудовского клуба в социальной сети X, отставка 49-летнего португальца связана с неудовлетворительными результатами команды.

Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен ассистент Нуну саудовец Хассан Халифа.

После 12 туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» с 21 очком занимает шестое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» разгромил «Аль-Фейх» и вышел в четвертьфинал Кубка Саудовской Аравии.

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