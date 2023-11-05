Джокович победил Димитрова в финале турнира в Париже и выиграл 40-й «Мастерс» в карьере

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над болгарином Григором Димитровым в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Париже (Франция).

Встреча продолжалась 1 час 38 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Таким образом, 36-летний серб выиграл 40-й «Мастерс» в карьере. Также теннисист завоевал шестой титул в нынешнем сезоне и 97-й в карьере на турнирах ATP в одиночном разряде.

Ранее российский теннисист Андрей Рублёв проиграл Джоковичу в полуфинале «Мастерса» в Париже.