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Джокович победил Димитрова в финале турнира в Париже и выиграл 40-й «Мастерс» в карьере

Сербский теннисист Джокович выиграл 40-й «Мастерс» в карьере

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Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над болгарином Григором Димитровым в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Париже (Франция).
Джокович победил Димитрова в финале турнира в Париже и выиграл 40-й «Мастерс» в карьере
  • Gettyimages.ru

Встреча продолжалась 1 час 38 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Таким образом, 36-летний серб выиграл 40-й «Мастерс» в карьере. Также теннисист завоевал шестой титул в нынешнем сезоне и 97-й в карьере на турнирах ATP в одиночном разряде.

Ранее российский теннисист Андрей Рублёв проиграл Джоковичу в полуфинале «Мастерса» в Париже.

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