Джокович победил Димитрова в финале турнира в Париже и выиграл 40-й «Мастерс» в карьере
Сербский теннисист Джокович выиграл 40-й «Мастерс» в карьере
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Встреча продолжалась 1 час 38 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3.
Таким образом, 36-летний серб выиграл 40-й «Мастерс» в карьере. Также теннисист завоевал шестой титул в нынешнем сезоне и 97-й в карьере на турнирах ATP в одиночном разряде.
Ранее российский теннисист Андрей Рублёв проиграл Джоковичу в полуфинале «Мастерса» в Париже.