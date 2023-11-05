«Северсталь» обыграла «Куньлунь» и одержала четвёртую победу подряд в КХЛ

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над пекинским «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась со счётом 3:1.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Руслан Абросимов, Никита Седов и Александр Скоренов. У хозяев единственный гол на счету Брендона Макмиллана.

Таким образом, «Северсталь» выиграла четвёртый матч подряд, набрала 28 очков и расположилась на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» с 20 баллами занимает 10‑ю строчку.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА проиграл тольяттинской «Ладе» в КХЛ.