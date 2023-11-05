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«Северсталь» обыграла «Куньлунь» и одержала четвёртую победу подряд в КХЛ

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Череповецкая «Северсталь» одержала победу над пекинским «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Северсталь» обыграла «Куньлунь» и одержала четвёртую победу подряд в КХЛ
  • РИА Новости

Встреча проходила на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась со счётом 3:1.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Руслан Абросимов, Никита Седов и Александр Скоренов. У хозяев единственный гол на счету Брендона Макмиллана.

Таким образом, «Северсталь» выиграла четвёртый матч подряд, набрала 28 очков и расположилась на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» с 20 баллами занимает 10‑ю строчку.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА проиграл тольяттинской «Ладе» в КХЛ.

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