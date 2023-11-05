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Мерзликин назвал Овечкина величайшим хоккеистом в мире

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Вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин назвал российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина величайшим хоккеистом в мире.
Мерзликин назвал Овечкина величайшим хоккеистом в мире
  • Gettyimages.ru

«Он величайший игрок в мире. Как вратарь, не хочу, чтобы он забивал. У него сегодня было много шансов, но он не смог мне забросить, так что для меня это хорошо», — приводит слова Мерзликина журналист Том Гулитти.

Накануне «Вашингтон» обыграл «Коламбус» в матче НХЛ (2:1). Овечкин не отметился результативными действиями. 

«Вашингтон» набрал девять очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Коламбус» с десятью баллами расположился на 12-й строчке.

Ранее Овечкин спокойно отреагировал на решение судей не засчитать его гол в ворота «Миннесоты».

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