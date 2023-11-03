Махачев собирается провести один из своих следующих поединков в США

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев поделился деталями своих следующих поединков.

«С Хабибом общаемся каждый день. Строили планы на следующий год, обсуждали, где будет лучше подраться. Пришли к мнению, что надо один бой в следующем году провести в Америке», — цитирует Махачева «Матч ТВ».

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

Ранее Чарльз Оливейра сообщил, что готовится к поединку с Махачевым.