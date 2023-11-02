Беллингем: в форме «Реала» чувствуешь себя как в костюме супергероя

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о своём переходе в мадридский клуб.

«Невозможно описать эмоции от первой игры на «Сантьяго Бернабеу». Наша белая футболка знаменита во всём мире. Когда она на тебе, ты практически чувствуешь себя в костюме супергероя. Это привилегия и большая честь», — приводит слова Беллингема L'Équipe.

20-летний полузащитник официально перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии». В нынешнем сезоне он провёл за мадридский клуб десять матчей во всех турнирах, забил десять мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Беллингем получил «Копа Трофи» как лучший молодой футболист года.