Чесноков: ожидаю тяжёлой борьбы в матче Сафиуллина и Хачанова

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился мнением о предстоящем матче российских теннисистов Романа Сафиуллина и Карена Хачанова в третьем круге престижного турнира «Мастерс» в Париже.

«Не считаю, что в матче Сафиуллина и Хачанова будет явный фаворит. Роман успел заметно измениться после их последнего противостояния на турнире в Вене, хотя Карен тогда и сыграл очень здорово. Тут важно отметить то, как Сафиуллин настроится после такой блистательной победы, как над Алькарасом. Считаю, что игра с Хачановым будет для Романа даже сложнее. Ожидаю тяжёлой борьбы», — заявил Чесноков RT.

Ранее заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением о предстоящем матче Сафиуллина и Хачанова в третьем круге престижного турнира «Мастерс» в Париже.