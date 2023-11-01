Сафиуллин — о победе над Алькарасом: даже если он не в лучшей форме, победить его сложно
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«Даже если он не в лучшей форме, победить его сложно. Так что я очень рад, что смог это сделать. В игре против этих парней важно всё. Очень большое значение имеют тактическая, физическая и психологическая подготовка», — приводит слова Сафиуллина официальный сайт ATP.
Россиянин победил Алькараса со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут.
В следующем круге Сафиуллин сыграет с соотечественником Кареном Хачановым.
Ранее Алькарас заявил, что не удивился победе Сафиуллина над собой.