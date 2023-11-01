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Сафиуллин — о победе над Алькарасом: даже если он не в лучшей форме, победить его сложно

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Российский теннисист Роман Сафиуллин высказался о своей победе над испанцем Карлосом Алькарасом.
Сафиуллин — о победе над Алькарасом: даже если он не в лучшей форме, победить его сложно
  • Gettyimages.ru

«Даже если он не в лучшей форме, победить его сложно. Так что я очень рад, что смог это сделать. В игре против этих парней важно всё. Очень большое значение имеют тактическая, физическая и психологическая подготовка», — приводит слова Сафиуллина официальный сайт ATP.

Россиянин победил Алькараса со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут.

В следующем круге Сафиуллин сыграет с соотечественником Кареном Хачановым.

Ранее Алькарас заявил, что не удивился победе Сафиуллина над собой.

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