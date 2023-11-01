Бутырская посоветовала Валиевой не опускать рук во время отстранения россиян
«Не надо останавливаться, опускать руки. Отстранение обязательно закончится. Я не думаю, что это продлится десятилетиями. Уже многие виды спорта возвращают россиян», — цитирует Бутырскую kp.ru.
Для Камилы старт в Казани станет первым в нынешнем сезоне. Турнир пройдёт 11—12 ноября.
Напомним, что первые слушания по поводу положительного результата допинг-теста фигуристки прошли с 26 по 28 сентября. Процесс возобновится 9 ноября.
Ранее Татьяна Тарасова высказала мнение, что Валиева сможет справиться со слушаниями в CAS и с выступлениями на Гран-при.