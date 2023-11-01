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Бутырская посоветовала Валиевой не опускать рук во время отстранения россиян

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Чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская дала совет фигуристке Камиле Валиевой перед выступлением на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.

«Не надо останавливаться, опускать руки. Отстранение обязательно закончится. Я не думаю, что это продлится десятилетиями. Уже многие виды спорта возвращают россиян», — цитирует Бутырскую kp.ru.

Для Камилы старт в Казани станет первым в нынешнем сезоне. Турнир пройдёт 11—12 ноября.

Напомним, что первые слушания по поводу положительного результата допинг-теста фигуристки прошли с 26 по 28 сентября. Процесс возобновится 9 ноября.

Ранее Татьяна Тарасова высказала мнение, что Валиева сможет справиться со слушаниями в CAS и с выступлениями на Гран-при.

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