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Личка заявил, что не видит никаких проблем в российском судействе

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что не видит проблем в российском судействе.
Личка заявил, что не видит никаких проблем в российском судействе
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Каждый арбитр РПЛ, кто судил наши матчи, хорошо выполнял свою работу. Не вижу никаких проблем в российском судействе. Правда, иногда бывают спорные моменты у ВАР», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

24 октября Каманцев сообщил о начале сотрудничества с коллегами из Саудовской Аравии. Согласно договору, Россия и Саудовская Аравия будут обмениваться арбитрами для работы на чемпионатах двух стран.

Ранее РФС заключил соглашение, которое разрешает белорусским судьям работать в РПЛ.

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