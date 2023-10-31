Личка заявил, что не видит никаких проблем в российском судействе

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что не видит проблем в российском судействе.

«Каждый арбитр РПЛ, кто судил наши матчи, хорошо выполнял свою работу. Не вижу никаких проблем в российском судействе. Правда, иногда бывают спорные моменты у ВАР», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

24 октября Каманцев сообщил о начале сотрудничества с коллегами из Саудовской Аравии. Согласно договору, Россия и Саудовская Аравия будут обмениваться арбитрами для работы на чемпионатах двух стран.

Ранее РФС заключил соглашение, которое разрешает белорусским судьям работать в РПЛ.