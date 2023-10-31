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Матыцин посетил с рабочим визитом Китай

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Министр спорта России Олег Матыцин посетил с рабочим визитом Китай.
Матыцин посетил с рабочим визитом Китай
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает посольство России в Китае, он встретился с руководителем Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китая Гао Чжиданем и обсудил усиление сотрудничества между странами в области развития спорта.  

Отмечается, что Матыцин пригласил делегацию КНР принять участие в Играх Будущего и Играх БРИКС в Казани, а также посетить Игры дружбы в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Матыцин назвал требования WADA по изменению законодательства прямым вмешательством во внутренние дела государства.

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