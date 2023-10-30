Селюк заявил, что Конате не будет продлевать контракт с «Ахматом»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, рассказал о будущем своего клиента в грозненском клубе.

«Летом «Ахмат» отклонил предложения, так как хотели, чтобы Мохамед остался. Но дело в том, что клуб находится под санкциями и есть проблема выплат денег», — приводит слова Селюка «Спорт день за днём».

Агент заявил, что 25-летний буркиниец не будет продлевать с клубом контракт, рассчитанный до 30 июня 2024 года.

«Надеюсь, зимой клубы сделают предложения, которые устроят «Ахмат», — сказал он.

В нынешнем сезоне Конате забил шесть мячей в 18 матчах за грозненцев во всех турнирах.

После 13 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» набрал 12 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» проиграл санкт-петербургскому «Зениту» в матче 13-го тура РПЛ.