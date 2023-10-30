Защитник «Химок» Андраде рассказал, что ему нравится жить в России

Защитник «Химок» Лео Андраде признался, что принял правильное решение, подписав контракт с клубом Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Пока было тепло, мы гуляли с женой, смотрели Москву. Но сейчас уже начались холода, поэтому нет так много времени на это. Мне всё нравится в России», — цитирует Андраде ТАСС.

По его словам, сейчас у него голова забита полностью тренировками.

«Я думаю, что вернусь к вопросу получения гражданства РФ чуть позже, сейчас немного загружен», — добавил он.

«Химки» по итогам сезона-2022/23 вылетели в Первую лигу. 28 октября подмосковная команда в матче 16-го тура на своём поле победила махачкалинское «Динамо» (1:0). «Химки» (28 очков) занимают четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Химки» обыграли «Уфу» и вышли в 1/8 финала Пути регионов Кубка России.